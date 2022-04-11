Оккупанты продолжают убивать гражданских на Донетчине: еще 3 погибших, есть раненые

Российские захватчики снова обстреливали Донбасс. В результате атак врага погибли по меньшей мере 3 человека.

В частности, такие данные известны по состоянию на 11 апреля. Об этом написал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В Донецкой области погибли 3 человека, есть раненые

11 апреля в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли еще 3 человека (говорится о мирных жителях – 24 канал): в Угледаре, Михайловке и Красногоровке. Ранения получили восемь гражданских,

– написал Кириленко.

Кроме того, на Донбассе из-за действий врага:

в Бахмуте медицинскую помощь получили два человека, раненные в Луганской области;

уточнили данные о 7 жертвах в Мариуполе.

"Однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно", — пояснил политик.

Но заверил, что каждый военный преступник будет наказан.

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