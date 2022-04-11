Зокрема такі дані відомі станом на 11 квітня. Про це написав глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

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На Донеччині загинули 3 людей, є поранені

11 квітня внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинуло ще 3 людини (мовиться про мирних жителів – 24 канал): у Вугледарі, Михайлівці та Красногорівці. Поранення отримали восьмеро цивільних,

– написав Кириленко.

Окрім того, на Донбасі через дії ворога:

в Бахмуті медичну допомогу одержали дві людини, поранені на Луганщині;

уточнили дані про 7 жертв у Маріуполі.

"Однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо", – пояснив політик.

Проте запевнив, що кожен воєнний злочинець буде покараний.

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