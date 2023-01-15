Значительные потери оккупантов, беспощадные обстрелы украинских городов: главное из Генштаба

Российские военные продолжают наступательные действия на Востоке Украины. Также оккупанты обстреливают позиции украинских военных и гражданское население.

Россияне ведут наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях с целью захватить всю Донецкую область. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях.

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Россия хочет улучшить тактическое положение под Купянском и Лиманом

В Генштабе ВСУ информируют, что на Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях русские военные обороняются.

Без изменений ситуация на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях, где наступательных группировок противника не обнаружено. Российские и белорусские войска продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

В то же время минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрелечья, Тернова, Хатнее и Тополя на Харьковщине.

Какая ситуация на других направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Дворечная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населённых пунктов. В частности, это – Спорное, Красная Гора, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

В Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничне, Чаривное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелам подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Кроме того, в Генштабе отметили, что в течение суток противник совершил 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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