Командир отдельной тактической группы аэроразведки SARG "Птицы Мадяра" с позывным "Мадяр" рассказал о ситуации в Соледаре по состоянию на 15 января. По состоянию на 17:30 штурмовые отряды врага заняли промзону у рудника номер 7, расположенный на административной границе Соледара, и западной его окраиной.

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Оккупанты заняли промышленную зону

По его словам, фронт теперь рядом, но за пределами Соледара. "На этом направлении впереди продолжительная позиционная война", – добавил военный.

Он отметил, что в Соледаре враг потерял чувствительную часть своих вагнеровцев. "Продавили мясом, извините. А охота только начинается", – написал он.

Карта боевых действий в Соледаре

Несколько ранее "Мадьяр" информировал, что аэроразведчики мстят российским военным за ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Какое военное значение Соледара

После Соледара россияне попытаются захватить Бахмута, который не могут взять уже несколько месяцев. Военный эксперт Павел Нарожный объяснил, что временная оккупация Соледара ничего не даст россиянам с тактической точки зрения и обороны Бахмута.

Большое значение имеет Бахмут. По словам Нарожного, существует версия, что если российская армия пройдет Бахмут, она может углубиться дальше очень быстро. Однако, как подчеркнул эксперт, у этой версии нет обоснования.

Что известно о ситуации в Соледаре