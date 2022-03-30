Так, несмотря на договоренности с Россией, ее оккупационные войска блокировали автобусы для эвакуации и грузовика с помощью. Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Украина продолжает принимать все возможные меры, чтобы гуманитарные колонны пропустили завтра утром.

Сколько людей эвакуировали

Верещук рассказала, что по согласованным трем гуманитарным коридорам на собственном транспорте до Запорожья доехали 1530 человек. Из них 812 человек были из Мариуполя.

Смотрите брифинг Ирины Верещук: