Так, попри домовленості з Росією, її окупаційні війська блокували автобуси для евакуації та вантажівки з допомогою. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграцію окупованих територій Ірина Верещук.

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Україна продовжує вживати усіх можливих заходів, щоб гуманітарні колони пропустили завтра зранку.

Скільки людей евакуювали

Верещук розповіла, що за погодженими трьома гуманітарними коридорами на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1530 людей. З них 812 людей були з Маріуполя.

Дивіться брифінг Ірини Верещук: