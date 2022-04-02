Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в телемарафоне на канале "Рада", сообщает 24 канал.

Темы Чтобы атаковать Киев, оккупантам надо где-то взять 30 – 50 тысяч человек, а это невозможно – Арестович

Арестович подчеркнул, что оккупанты убрались из Киевской области, потому что не смогли захватить столицу.

У оккупантов был замысел оставить определенный наряд сил, чтобы удерживать наши войска. Но они не удержали ситуацию и посыпались,

– заявил советник главы ОП.

По его словам, на северо-востоке Киевщины в направлении Броваров российские войска отошли аж под границы Сумской области. А на северо-западе – украинские военные уже освободили Иванков.

"Сегодня-завтра наши войска еще отгонят врага, и можно говорить, что ВСУ освободили Киевщину вплоть до белорусской границы", – добавил Арестович.

К слову, по состоянию на 1 апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Однако мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу. Это опасно, ведь есть достаточно высокий риск умереть.

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