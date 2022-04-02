Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время телемарафона на канале "Рада", передает 24 канал.

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Оккупанты не смогут взять столицу

По словам Арестовича, чтобы атаковать Киев, россиянам нужно будет снять войска с позиций по всей Украине и бросить на столицу.

Но этого не будет, потому что они наконец поняли, что взять Киев – это задача, которую нельзя решить. Поэтому они и убрались из Киевской области,

– сказал он.

Советник главы ОП добавляет, что у оккупантов был замысел оставить определенный наряд сил, чтобы удерживать наши войска. "Но они не удержали ситуацию и посыпались", – сообщает Арестович.

Какова ситуация в Киевской области

Алексей Арестович рассказал, что на юго-востоке региона в направлении Броваров российские войска отошли аж под границы Сумской области. А на северо-западе Киевской области украинские военные уже освободили Иванков.

"Сегодня-завтра наши войска еще отобьют врага, и можно говорить, что ВСУ освободили Киевскую область вплоть до белорусской границы", – подытожил советник главы ОП.

К слову, по состоянию на начало апреля российские захватчики отвели от Киева уже 20% своих подразделений. Противник ни на одном направлении не достиг своей цели.

Однако мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян пока не возвращаться в столицу. Это опасно, ведь есть достаточно высокий риск умереть. По его словам, сейчас продолжаются крупные бои к северу и востоку от Киева.

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