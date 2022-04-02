Про це заявив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час телемарафону на каналі "Рада", передає 24 канал.

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Окупанти не зможуть взяти столицю

За словами Арестовича, щоб атакувати Київ, росіянам потрібно буде зняти війська з позицій по всій Україні та кинути на столицю.

Але цього не буде, тому що вони нарешті зрозуміли, що взяти Київ – це завдання, яке не можна вирішити. Тому вони і прибралися з Київщини,

– сказав він.

Радник глави ОП додає, що в окупантів був задум залишити певний наряд сил, щоб утримувати наші війська. "Але вони не втримали ситуацію і посипалися", – повідомляє Арестович.

Яка ситуація на Київщині

Олексій Арестович розповів, що на півноічному схході регіону у напрямку Броварів російські війська відійшли аж під кордони Сумської області. А на північному заході Київщини українські військові вже звільнили Іванків.

"Сьогодні-завтра наші війська ще відіб’ють ворога, і можна казати, що ЗСУ звільнили Київщину аж до білоруського кордону", – підсумував радник глави ОП.

До слова, станом на початок квітня російські загарбники відвели від Києва вже 20% своїх підрозділів. Противник на жодному напрямку не досягнув своєї мети.

Проте мер Києва Віталій Кличко закликав киян поки що не повертатися до столиці. Це небезпечно, адже є досить високий ризик померти. За його словами, зараз тривають величезні бої на північ і схід від Києва.

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