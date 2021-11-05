Оккупанты проводят аудит имущества и оружия: зафиксировали масштабное хищение

В подразделениях российских оккупационных войск, находящихся на территории Донбасса, зафиксировали масштабные недостачи имущества и оружия. Из-за этого Россия взялась за аудит.

В разведке Минобороны сообщили, что в так называемых соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК с начала ноября продолжается работа комплексных комиссий Южного военного округа.

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Оккупанты взялись за аудит оружия и имущества

Российские оккупанты проводят в воинских частях боевиков на Донбассе аудит для определения реального состояния учета и использования материальных средств и имущества, которые поставляют из России.

К этому прибегли после выявления масштабных недостач из-за хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия.

Большинство случаев связана со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых постах в системе материально-технического обеспечения на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Российская техника за линией отвода

Недавно наблюдатели миссии ОБСЕ сообщили о фактах грубых нарушений со стороны оккупантов на Донбассе. В частности, о том, что все их вооружение и техника размещены за пределами определенных районов отвода.

В штабе ООС подчеркнули, что сосредоточение боевой техники в большом количестве может свидетельствовать о намерениях создания и слаживания по меньшей мере трех батальонно-тактических групп. Цель – усиление или ротации подразделений на линии разграничения.

Текст публикации ГУР Минобороны:

Главное управление разведки Украины информирует

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК с начала ноября продолжается работа комплексных комиссий Южного военного округа для определения реального состояния учета и использования материальных средств и имущества, которые поставляются из России.

Указанное связано с выявлением масштабных недостач вследствие хищения или нецелевого использования горючего, вещевого имущества и продовольствия.

При этом подавляющее число случаев связано со злоупотреблениями служебным положением кадровыми российскими офицерами, которые находятся на ключевых постах в системе материально-технического обеспечения оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.