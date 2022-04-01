Оккупанты проводят интернет из Крыма в Мелитополь, – мэр города

Оккупанты проводят во временно оккупированный Мелитополь свой интернет. Сеть подсоединяют из Крыма.

Таким образом, враги хотят заблокировать город от нормального интернета. Об этом сообщил мэр Иван Фёдоров в эфире телемарафона 1 апреля.

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Они подводят в город свое оптоволокно из Крыма, чтобы полностью заблокировать интернет. Мы знаем, что в РФ не всемирная сеть Интернет, а какой-то свой урезанный, заблокированный интернет,

– рассказывает мэр Мелитополя.

Россия пытается "забросить жителей в информационный вакуум". По словам Федорова, в Мелитополе уже почти неделю блокируют телефонную сеть и мобильную связь. Интернета тоже нет.

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