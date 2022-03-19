Оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить прорыва ВСУ в сторону Мариуполя
19 марта 2022 , 14:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские военные пытаются перегруппироваться вблизи блокированного Мариуполя. Оккупанты делают это, чтобы не допустить прорыва украинских войск в город.
По данным Генштаба, основные усилия противника сейчас направлены на захват города Угледар и города-героя Мариуполя.
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Сообщается, что оккупанты проводят перегруппировку на Приазовском направлении. Россияне меняют позицию, чтобы не допустить прорыва ВСУ в направлении Мариуполя.Важно! Впервые командование ВСУ говорит о возможности прорыва в блокадный Мариуполь.
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