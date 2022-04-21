Оккупанты ведут поиски на месте затопления "Москвы": сохраняется угроза ракетных ударов

Украинские военные сообщили о ситуации в Черноморской операционной зоне на 21 апреля. О действиях врага – читайте дальше.

В частности, они заявили о том, что в этой зоне сохраняется присутствие корабельной группировки врага.

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Россияне проводят поиски на месте затопления "Москвы"

Россияне не только продолжают блокировать судоходство, но и их флот проводит разведку по перевозке грузов, а также – поисковые мероприятия на месте затопления флагмана российского флота крейсера "Москва".

Командование "Юг" подчеркнуло, что сохраняется угроза ракетных ударов. Они в очередной раз напомнили о важности соблюдения мер безопасности, призвали не терять бдительность и взвешенность в восприятии информации. Также советуют избегать массовых скоплений людей и сохранять непоколебимую веру в нашу победу!

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