Зокрема, вони заявили про те, що у цій зоні зберігається присутність корабельного угруповання ворога.

Варте уваги Зеленський зустрівся з прем'єр-міністрами Іспанії та Данії й подякував їм за підтримку України

Росіяни проводять пошуки на місці затоплення "Москви"

Росіяни не лише продовжують блокувати судноплавство, але їхній флот проводить розвідку щодо перевезення вантажів, а також – пошукові заходи на місці затоплення флагмана російського флоту крейсера "Москва".

Командування "Південь" наголосила, що зберігається загроза ракетних ударів. Вони вкотре нагадали про важливість дотримання заходів безпеки, закликали не втрачати пильність та виваженість у сприйнятті інформації. Також радять уникати масових скупчень людей й зберігати непохитну віру в нашу перемогу!

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