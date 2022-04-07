Оккупанты проводят жесткие фильтрационные мероприятия в Херсонской области

В Херсонской области, в оккупированных районах, враг продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении оккупанты стоят на ранее занятых рубежах. Кроме того, восстанавливают боеспособность своих подразделений.

Важно Россия продолжает подготовку к наступательной операции на Востоке Украины, – Генштаб

Кроме того, активные действия захватчики продолжают на Слобожанском, Донецком и Таврическом направлениях.

Важно – Трудными боями, но ВСУ продвигается в Херсон: