Оккупанты проводят жесткие фильтрационные мероприятия в Херсонской области
7 апреля 2022 , 08:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Херсонской области, в оккупированных районах, враг продолжает проводить жесткие фильтрационные мероприятия.
На Южнобужском направлении оккупанты стоят на ранее занятых рубежах. Кроме того, восстанавливают боеспособность своих подразделений.
Важно Россия продолжает подготовку к наступательной операции на Востоке Украины, – Генштаб
Кроме того, активные действия захватчики продолжают на Слобожанском, Донецком и Таврическом направлениях.
Важно – Трудными боями, но ВСУ продвигается в Херсон: