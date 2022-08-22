Если раньше к путину обращались мастера, восстанавливавшие водоснабжение на временно оккупированных территориях, то сейчас к царю причитают псевдореспублики. Там просят вернуть домой людей, которые раньше выехали в россию. Ведь рабочие места есть, а людей нет.

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Дефицит рабочих рук только растет

На это повлияли и 8 лет войны на Донбассе, и остановка деятельности и вывоз оборудования практически всех предприятий в регионе. Кроме того, специалисты, которые хоть что-то умели делать хорошо, уже уехали либо в Украину, либо за границу.

Теперь же все усложняется скрытой мобилизацией. Ведь мужчин, оставшихся в псевдореспубликах, насильственно отправляют воевать. Понятно, что большинство из них превращается в пушечное мясо для ВСУ.

Составляют план "возвращения"

Именно поэтому псевдовласть этих самопровозглашенных республик уже разработала план. Она пытается массово вернуть тех, кто отправлялся в россию "за длинным рублем". Речь идет о заработках где-то на Урале или в Сибири. Отметим, что найти работу в других регионах страны-агрессора им было просто невозможно.

Так, путину уже составили письмо-просьбу. В нем призывают "вернуть людей в Донбасс". Мол, в регионе некому работать. Соответствующую просьбу также направили руководителям Уральского, а также Северного федеральных округов России.

В Донецке уже шутят о "специалистах"

Как отметят в СтратКоме, по Донецку распространяется ироническая шутка. Мол, у каждого мясника с "Крытого рынка" есть шансы стать хирургом в нынешних условиях. Для этого необходимо, чтобы два человека подтвердили, что он стоял за прилавком в белом халате, а также хоть хорошо обрабатывал тушки животных.

Как бы то ни было, но то, что происходит сейчас на территориях оккупированных еще в 2014 году, в очередной раз демонстрирует "русский мир" в действии. В стране-агрессоре чихать хотели на людей. Ее цель – только отбирать территории и делать всех вокруг несчастными.

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