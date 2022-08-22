Якщо раніше до путіна звертались майстри, які відновлювали водопостачання на тимчасово окупованих територіях, то зараз до царя голосять з псевдореспублік. Там просять повернути додому людей, які раніше виїхали до росії. Адже робочі місця є, а людей нема.

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Дефіцит робочих рук лише зростає

На це вплинули і 8 років війни на Донбасі, і зупинка діяльності та вивезення обладнання з практично всіх підприємств у регіоні. Крім того, фахівці, які бодай щось вміли робити добре, вже виїхали або до України, або за кордон.

Тепер же усе ускладнюється прихованою мобілізацією. Адже чоловіків, котрі залишилися у псевдореспубліках, насильно відправляють воювати. Ясна річ, що більшість із них перетворюється на гарматне м'ясо для ЗСУ.

Складають план "повернення"

Саме тому псевдовлада цих самопроголошених республік уже розробила план. Вона намагається масово повернути тих, хто вирушав до росії "по довгий рубль". Мовиться про заробітки десь на Уралі або в Сибіру. Зауважимо, що знайти роботу в інших регіонах країни-агресорки їм було просто неможливо.

Так, до путіна вже склали лист-прохання. У ньому закликають "повернути людей на Донбас". Мовляв, в регіоні нікому працювати. Відповідне прохання також скерували до керівників Уральського, а також Північного федеральних округів росії.

У Донецьку вже жартують про "фахівців"

Як зазначать у СтратКомі, Донецьком поширюється іронічний жарт. Мовляв, кожен м'ясник з "Критого ринку" має шанси стати хірургом у нинішніх умовах. Задля цього необхідно лиш, щоб двоє людей підтвердили, що він стояв за прилавком у білому халаті, а також бодай добре обробляв тушки тварин.

Хай там як, але те, що відбувається зараз на територіях окупованих ще у 2014 році, вкотре демонструє "русскій мір" у дії. В країні-агресорці чхати хотіли на людей. Її ціль – лише відбирати території та робити усіх навколо нещасними.

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