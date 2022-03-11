Оккупанты пытаются пополнить свои ряды заключенными из колоний в Ростове

В исправительных колониях Ростовской области заключенным предлагают присоединиться к оккупационным войскам. За это россияне обещают амнистию

В армию русские готовы брать всех – даже тех, кто не имеет опыта военной службы. Все из-за нехватки людей.

Важно Шестнадцатый день войны: в Генштабе рассказали об общей ситуации

В отдельных населенных пунктах россияне нарушают все нормы международного гуманитарного права. Оккупанті грабят, берут мирных людей в людей в заложники и убивают.

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