До армії росіяни готові брати усіх – навіть тих, хто не має досвіду військової служби. Все через брак людей.
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В окремих населених пунктах росіяни порушують всі норми Міжнародного гуманітарного права. Окупанту грабують, беруть мирних людей в людей в заручники та вбивають.
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