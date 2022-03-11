На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Окупанти хочуть домовитись з місцевим населенням.

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Ворог хоче запровадити адміністративно-поліцейський режим на Херсонщині

Ворог у Херсонській області створює систему комендатур. Цей поліцейсько-адміністративний режим – для підтримання “порядку” у тимчасово окупованих населених пунктах.

На Чернігівщині у ворога – суттєві втрати

На території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. На цьому напрямку російський особовий склад деморалізований та здається у полон.

Зверніть увагу! Загарбники займаються терором місцевого населення. Солдати здіснюють грабежі, беруть в заручники та вбивають цивільне населення.

У Ростовській області пропонують доєднатись до армії в'язням

У Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув'язнених. Їм пропонують приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. Готові брати навіть тих, хто без досвіду військової служби.

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