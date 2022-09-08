Обстрелы на Донетчине унесли жизни еще 7 человек

Как сообщили в Луганской ОВА, на Бахмутском направлении в течение минувших суток враг пытался несколько раз прорвать оборону, пишет 24 канал.

Достойно внимания Во время спасения людей в Авдеевке полицейские попали под обстрел

За ночь по позициям защитников Луганщины оккупанты совершили 13 артобстрелов и 4 минометных. Еще один раз оккупанты применяли РСЗО.

В результате ночного обстрела Бахмута были ранены двое сотрудников ГСЧС. Также из-за обстрелов повреждены админздание ГСЧС и дворец культуры в центре Бахмута.

В Донецкой ОВА рассказали, что оккупанты из "Градов", "Ураганов" и артиллерии обстреляли: Бахмут, Авдеевку, Курахово, с. Водяное, с. Галицыновку, с. Карловку, с. Ласточкино.

В результате обстрелов повреждены 6 частных жилых домов, 2 гаражных бокса, 2 автомобиля, 2 помещения ДТЭК "Кураховская ТЭС".

В среду, 7 сентября, обстрелы в Донецкой области унесли жизни 7 человек, еще 2 – ранены.

Последствия обстрелов в Донецкой области / Фото из телеграма Павла Кириленко

Россияне нанесли ракетный удар по Кураховому

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по Курахово и попали в дом и дорогу. Утром 8 сентября захватчики нанесли массированный артобстрел по центру Авдеевки.

Сообщается, что в Константиновском обществе под обстрел попал элеватор. В Светлодарской общине от обстрелов страдают Одрадовка и Майорск.

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