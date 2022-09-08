Обстріли на Донеччині забрали життя ще 7 людей

Як повідомили в Луганській ОВА, на Бахмутському напрямку протягом минулої доби ворог намагався декілька разів прорвати оборону, пише 24 канал.

Варте уваги Під час порятунку людей в Авдіївці поліцейські потрапили під обстріл

За ніч по позиціях захисників Луганщини окупанти здійснили 13 артобстрілів та 4 мінометних. Ще один раз окупанти застосовували РСЗВ.

Унаслідок нічного обстрілу Бахмута було поранено двох співробітників ДСНС. Також через обстріл пошкоджено адмінбудівлю ДСНС і палац культури у центрі Бахмута.

У Донецькій ОВА розповіли, що окупанти з "Градів", "Ураганів" та артилерії обстріляли: Бахмут, Авдіївку, Курахове, с. Водяне, с. Галицинівка, с. Карлівка, с. Ласточкине.

Унаслідок обстрілів пошкоджено 6 приватних житлових будинків, 2 гаражних бокси, 2 автомобілі, 2 приміщення ДТЕК "Курахівська ТЕС".

У середу, 7 вересня, обстріли на Донеччині забрали життя 7 людей, ще 2 – поранені.

Наслідки обстрілів на Донеччині / Фото з телеграму Павло Кириленка

Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Кураховому й поцілили у будинок і дорогу. Зранку 8 вересня загарбники завдали масованого артобстрілу по центру Авдіївки.

Повідомляється, що в Костянтинівській громаді під обстріл потрапив елеватор. У Світлодарській громаді від обстрілів потерпають Одрадівка та Майорськ.

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