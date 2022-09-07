Російські війська безперервно штурмують Авдіївку. Місто зазнає до десяти атак на день і зруйноване вщент.

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Як поліцейські потрапили під атаку росіян

В Авдіївці цілодобово працює поліція. Правоохоронці рятують поранених та евакуюють людей. 7 вересня поліцейські потрапили під штурм росіян.

Розпочався артилерійський обстріл і снаряд розірвався біля поліцейських. Пошкоджено броньований автомобіль, один із правоохоронців отримав мінно-вибухову травму та осколкові поранення,

– йдеться у повідомленні.

Колеги на місці надали пораненому першу допомогу. Вони зупинили кровотечу та доставили його до лікарні. Після цього група все ж таки дісталася до місцевих жителів і вивезла їх до безпечного місця.

Дивіться відео, як Авдіївку безперервно штурмують російські війська:

Окупанти обстріляли Краматорськ і Слов'янськ

Керівник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що у Краматорську влучили у медичний заклад. Мер Олександр Гончаренко повідомив, що жертв внаслідок удару по психлікарні немає.

А у Слов'янську росіяни обстріляли філію школи №4 та поцілили у багатоповерхівку. Кириленко розповів, що у Костянтинівці під обстріл потрапив приватний сектор — зруйнували літню кухню.

Крім того, окупанти зруйнували фермерські приміщення у Васюківці та приватний будинок у Роздолівці. Також росіяни завдали удари по Одрадівці та Іванівці.

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