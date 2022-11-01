Оккупанты пытаются укрепиться на Запорожье: в Мелитополе производят бетонные ДОТы

Российские захватчики пытаются укрепиться на временно оккупированных территориях. В частности, на Запорожье начали устанавливать бетонные конструкции.

Так, захватчики начали производить в Мелитополе бетонные ДОТы. Кроме того, через город везут противотанковые конусы.

Важно Боятся из-за сопротивления: захватчики ввели военную цензуру в Мелитополе, – мэр

Что происходит в Мелитополе

Россияне превратили Мелитополь в логистический центр. Через него бойцы Путина опрокидывают технику, боеприпасы и живую силу. Также выговаривают бетонные фортификационные сооружения.

Ранее на Каховском шоссе заметили грузовики со щебнем. Как выяснилось, оккупанты "отжали" местное предприятие. На площадке на юге Мелитополя враг начал производить бетонные ДОТы. Оттуда их перевозят в Херсонское и Запорожское направление.

ДОТ – это долговременная огневая точка. Капитальное железобетонное фортификационное сооружение используют для прикрытия артиллерийского оружия, его обслуживания и долгосрочной обороны.

Каждый день через Мелитополь по железной дороге и грузовикам транспортируют противотанковые бетонные конусы.

оккупанты продолжают терроризировать мирное население

по словам жителей поселка Веселое, недавно в населенный пункт въехали бойцы российского диктатора.

оккупанты устанавливают свое вооружение прямо во дворах и на огородах гражданских жителей. Российские военные обстреливают жилые дома.

Кроме того, российская армия издевается над маленькими жителями. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

31 октября захватчики объявили в Мелитополе каникулы. Террористы пытаются вывезти украинских детей в Крым, Краснодар или другие регионы России.

Заметим, что в заложниках кровавых убийц по-прежнему остаются дети из Энергодара. оккупанты вывозили их якобы в "летние лагеря". Однако домой до сих пор не вернули. В общей сложности из Энергодара и Каменки уже вывезли 300 детей.

Кстати , Россияне везут бетонные ДОТы на Юг и готовятся к глубокой обороне.

Ранее бетонные ДОТы заметили на Юге

Российские захватчики готовятся к обороне на Юге и боям за Херсон. оккупанты начали устанавливать бетонные сооружения.

В частности, ДОТ уже свезли на Кинбурнскую косу. Захватчики надеются, что это поможет им удержать захваченные территории.

Однако украинские защитники каждый день или даже минуты доказывают, что каждый российский террорист ответит за страшные преступления, совершенные против нашего народа. Захватчиков уничтожат, а все захваченные врагом территории деоккупируют.

Заметим, что наши воины уже ликвидировали 72470 бойцов Путина . В частности, 650 минулись только за одни сутки, 31 октября.

Стоит увидеть – Оккупанты безжалостно били по жилым кварталам Никополя.