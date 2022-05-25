Оккупанты пытаются взять Объединенные силы в окружение, – Маляр о ситуации возле Северодонецка

Ситуация в районе Северодонецка остается напряженной. Численность российских оккупантов значительно превышает количество наших защитников.

Подробности от Маляр

О планах оккупантов возле Северодонецка рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Цели врага – взять в окружение войска Объединенных сил. Сейчас враг это и пытается сделать. Действительно, россияне преобладают сейчас и по вооружению, и по количеству личного состава,

– отметила чиновница.

Она добавила, что в таких неблагоприятных условиях Вооруженные Силы Украины сопротивляются. И не только у Северодонецка, силы неравны и по другим направлениям.

Кафиры готовят по бомбоубежищам в Северодонецке

Глава Луганской областной военной администрации рассказал, что в последние дни россияне непрерывно обстреливают жилые районы Северодонецка. Добраться до мест, где погибли гражданские, очень сложно.

Враг специально обстреливает те места, где прячутся мирные жители – завод "Азот", в бомбоубежищах которого прячутся люди, и подвалы школ. В результате действий оккупантов за сутки 24 мая погибли 6 жителей Северодонецка, а еще 8 – получили ранения. Обстрелы произошли у укрытий.

24 мая Гайдай сообщил, что в Луганской области кафиры наступают во всех направлениях одновременно. Ситуация в регионе очень сложная и ухудшается с каждым днем. Россияне решили полностью уничтожить Северодонецк, ведь бомбят его всем доступным оружием.

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Последние новости о войне в Украине

По состоянию на утро 25 мая в войне против Украины погибли 29 450 российских кафиров . Также Вооруженные Силы Украины уничтожили колоссальное количество вражеской техники: танки, вертолеты, дроны, артиллерийские системы, крылатые ракеты и т.д.

Ночью враг атаковал 4 крылатыми ракетами Запорожья. Одну из ракет сбили украинские силы противовоздушной обороны . В результате удара погибла женщина , а еще 4 человека госпитализировали с травмами в больнице. Также известно, что разрушения потерпели по меньшей мере 62 дома и торговый центр "Аврора".

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