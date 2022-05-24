Ответное видео опубликовал в своем твиттере корреспондент AFP Арес Мессинис.

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Как журналисты попали под обстрел

Эвакуация мирного населения из Луганщины происходит со страшными "спецефектами". Оккупанты беспощадно обстреливают единственную "дорогу жизни" – трассу, ведущую из Лисичанска в Бахмут. Именно на этой автодороге иностранные журналисты и попали под обстрел.

На видео видно, что с обеих сторон трассы идет обстрел. Снаряды свистят и вгрызаются в землю, поднимая столбы пыли. Бус едет прямо между взрывами, а вдоль дороги догорают уничтоженные российскими фашистами автомобили.

Дорога "жизни" превращается в дорогу "смерти"

После просмотра видео эту трассу следует назвать не "дорогой жизни", а настоящей дорогой смерти. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что такой путь с такими "спецефектами" эвакуационный транспорт преодолевает ежедневно.

К примеру, 24 мая жители Горной общины Луганщины пытались эвакуироваться с мест обстрелов. Однако россияне обстреляли их кассетными снарядами. Об этом для 24 канала рассказал работник горноспасательной службы. Он отметил, что людей удалось успешно эвакуировать.

Какая сейчас ситуация в Луганской области

По данным Сергея Гайдая, российские оккупанты пытаются оцепить Северодонецк и Лисичанск, предварительно уничтожив города. В результате вражеского огня в городе в одной многоэтажке погибли 4 человека.

Россияне регулярно обстреливают нефтеперерабатывающий завод и предприятие "Азот".

Скоро будет новая серия Белогоровки. Захватчики снова готовятся форсировать Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования оккупанты развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Захватчики также продолжают штурмовать Тошковку и Устиновку.

За минувшие сутки на Донбассе наши бойцы отбили 16 атак врага, в том числе уничтожили:

8 танков,

22 единицы боевой бронированной техники,

1 вражеский автомобиль.

Обратите внимание! Российские оккупанты уже 3 месяца пытаются установить полный контроль над Луганской областью. Для этого они взыскали в регион 25 БТГр.

Журналисты AFP попали под обстрел на трассе: смотрите видео