Відповідне відео опублікував у своєму твітері кореспондент AFP Арес Мессініс.

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Як журналісти потрапили під обстріл

Евакуація мирного населення з Луганщини відбувається зі страшними "спецефектами". Окупанти нещадно обстрілюють єдину "дорогу життя" – трасу, що веде з Лисичанська до Бахмута. Саме на цьому автошляху іноземні журналісти і потрапили під обстріл.

На відео видно, що по обидва боки траси йде обстріл. Снаряди свистять і вгризаються в землю, піднімаючи стовпи пилу. Бус їде просто поміж вибухів, а вздовж дороги догоряють знищені російськими фашистами автомобілі.

Дорога "життя" перетворюється на дорогу "смерті"

Після перегляду відео, цю трасу варто назвати не "дорогою життя", а справжньою дорогою смерті. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що такий шлях з такими "спецефектами" евакуаційний транспорт долає щодня.

До прикладу, 24 травня мешканці Гірської громади, що на Луганщині, намагались евакуюватись з місць обстрілів. Проте росіяни обстріляли їх касетними снарядами. Про це для 24 каналу розповів працівник гірничорятувальної служби. Він зазначив, що людей таки вдалося успішно евакуювати.

Яка зараз ситуація на Луганщині

  • За даними Сергія Гайдая, російські окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, попередньо знищивши міста. Унаслідок ворожого вогню у місті в одній багатоповерхівці загинули 4 людей.
  • Росіяни регулярно обстрілюють нафтопереробний завод та підприємство "Азот".
  • Скоро буде нова серія Білогорівки. Загарбники знову готуються форсувати Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування окупанти розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.
  • Загарбники також продовжують штурмувати Тошківку та Устинівку.

За минулу добу на Донбасі наші бійці відбили 16 атак ворога, зокрема знищили:

  • 8 танків,
  • 22 одиниці бойової броньованої техніки,
  • 1 ворожий автомобіль.

Журналісти AFP потрапили під обстріл на трасі: дивіться відео