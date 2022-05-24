Про це для 24 каналу розповів працівник гірничорятувальної служби. Він зазначив, що вдалось успішно евакуювати людей.

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"Обстрілювали касетними. Люди не постраждали. За кермом був очільник профспілки з Первомайськвугілля, волонтер. Зробив 4 рейси під обстрілами", – розповів рятувальник.



Загарбники не дають людям евакуюватись / Фото, яке надали для 24 каналу



Автобус після обстрілу / Фото, яке надали для 24 каналу



Вкотре атакували цивільних 23 травня / Фото, яке надали для 24 каналу

Росіяни безперервно обстрілюють Луганщину

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова зазначила, що окупанти спеціально обстрілюють людей, щоб ті не виїжджали на підконтрольну Україні територію. Вона розповіла, що автобус з мешканцями Гірської громади загарбники атакували біля селища міського типу Врубівка. У транспорті перебували 18 мирних мешканців. Наразі вони перебувають у безпеці.

За словами Денісової, на Луганщині критична ситуація з евакуацією людей та гуманітарними вантажами. Україна використовує всі шляхи для порятунку людей, але через постійні обстріли їх стає все менше.

"Такі дії військ Росії є військовим злочином, відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та грубим порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни", – заявила Денісова.

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Порятунок на Луганщині

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що з регіону 20 травня вдалось вивезти 38 людей. Серед них було 12 неповнолітніх.Гайдай закликав усіх, хто досі перебуває в області, залишатись в укриттях.

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