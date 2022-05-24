Об этом для 24 канала рассказал работник горноспасательной службы. Он отметил, что удалось успешно эвакуировать людей.

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"Обстреливали кассетными. Люди не пострадали. За рулем был глава профсоюза из Первомайскугля, волонтер. Совершил 4 рейса под обстрелами", – рассказал спасатель.



Захватчики не дают людям эвакуироваться / Фото, предоставленное для 24 канала



Автобус после обстрела / Фото, предоставленное для 24 канала



Раз атаковали гражданских 23 мая / Фото, которое предоставили для 24 канала

Россияне непрерывно обстреливают Луганщину

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отметила, что кафиры специально обстреливают людей, чтобы те не выезжали на подконтрольную Украине территорию. Она рассказала, что автобус с жителями Горной общины захватчики атаковали возле поселка городского типа Врубовка. В транспорте находились 18 мирных жителей. В настоящее время они находятся в безопасности.

По словам Денисовой, в Луганской области критическая ситуация с эвакуацией людей и гуманитарными грузами. Украина использует все пути для спасения людей, но из-за постоянных обстрелов их становится все меньше.

"Такие действия войск России являются военным преступлением, в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда и грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите мирного населения во время войны", - заявила Денисова.

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Спасение в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что из региона 20 мая удалось вывезти 38 человек . Среди них было 12 несовершеннолетних. Гайдай призвал всех, кто до сих пор находится в области, оставаться в укрытиях.

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