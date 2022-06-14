Оккупанты пытаются взять под полный контроль Богородичное и наступать на Славянск

Российские захватчики не оставляют попыток захватить новые территории. Теперь под полный контроль они хотят взять Богородичное. Кроме того, планируют враги наступать на Славянск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба от 14 июня. В ведомстве также сообщают об обстрелах из артиллерии населенных пунктов в Славянском направлении.

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Враг стремится захватить Богородичное

На Славянском направлении русские захватчики преследуют две поставленные цели. Речь идет о желании захватить полный контроль над Богородичным. Кроме того, кафиры планируют создать себе комфортные условия для наступления на Славянск.

А еще русские военные продолжают щедро поливать огнем населенные пункты в этом направлении. Речь идет об артиллерийских обстрелах неподалеку от Дибровного, Карнауховки, Новой Дмитровки, а также Вернополья.

Наблюдается также определенная активность неприятеля на Лиманском направлении. Там русские захватчики перегруппируют свои войска. Они это делают для того, чтобы иметь возможность наступать сразу по двум направлениям:

Лиман – Райгородок

и Ямполь – Северск.

Напомним, что перед военным руководством России стоит четкая задача. Речь идет о

И для этого русские захватчики бросают в этих направлениях все свои силы. Известно, что для восполнения потерь кафиры планируют привлечь 30 мобильных бригад из Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, а также временно оккупированного Крыма.

Не лишним будет напомнить, что на протяжении более трех месяцев войны "вторая армия мира" понесла немалые потери. Речь как о живой силе, так и о вооружении и технике.

Более 32 тысяч кафиров удалось ликвидировать

С начала полномасштабного вторжения наши военные уничтожили 32 300 российских захватчиков . Цифра эта приблизительна, ведь подсчитать потери врага в районах проведения боевых действий просто невозможно.

Кроме того, в металлолом превращается техника кафиров. Уже известно о 1432 танках, 3492 боевых бронированных машинах, 718 артиллерийских системах, 226 реактивных системах залпового огня, 97 единиц ПВО.

А еще у врага стало на 213 самолетов, 178 вертолетов, 585 БПЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2460 автомобилей и автоцистерн и 54 единицы спецтехники меньше.

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