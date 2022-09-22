Подкупают и создают вооруженные группы для обхода домов: как россияне готовят "референдумы"

Российские захватчики активизировались относительно подготовки и проведению так называемого "референдума" на временно захваченных территориях Украины. Оккупанты пытаются заставить людей прийти на псевдореферендум.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Херсонской области оккупанты под предлогом качественного распределения гуманитарной помощи пытаются получить от местных жителей их личные данные. Также идет формирование так называемых "избирательных комиссий".

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Оккупанты запретили покидать Старобельск

Сообщается, что в Луганской области оккупационные власти запретили местному населению покидать Старобельск в течение 23 – 27 сентября. Под дулами автоматов россияне пытаются заставить людей поучаствовать в "референдуме".

По имеющейся информации, оккупанты создают вооруженные группы для обхода жилищ и принуждения людей участвовать в так называемом "референдуме". Проводится подготовка к съемкам пропагандистскими СМИ сюжетов о "активном участии местных жителей в голосовании",

– сообщили в Генштабе ВСУ.

Также враг пытается провести паспортизацию на временно захваченной территории Запорожской области. Там местным жителям за предоставление паспортных данных и получение гражданства россии обещают денежное вознаграждение и бытовые приборы.

Что известно о "референдумах"

19 сентября гауляйтеры на временно оккупированных территориях Украины в один голос заявили о необходимости в так называемом "референдуме". Захватчики хотят 23 – 27 сентября провести фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Херсонщины, Запорожья, Луганщины и Донбасса.

После псевдореферендума гауляйтеры планируют обратиться к владимиру путину, чтобы включить оккупированные территории в состав россии. Лидер кремля владимир путин пообещал поддержать фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

В Институте по изучению войны связывают желание оккупантов немедленно провести "референдумы" с паникой прокремлевских режимов на фоне контрнаступления ВСУ.

В МИД Украины призвали усилить санкции против россии из-за так называемых "референдумов". Отметим, что мировые лидеры заверили Украину в поддержке и подчеркнули, что не будут признавать какие-либо "референдумы" оккупантов.

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