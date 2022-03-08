Оккупанты пытались атаковать Мариуполь во время зеленого коридора: на видео попал обстрел

Оккупанты пытались атаковать Мариуполь во время зеленого коридора. Враг создал реальную угрозу жизни гражданских людей, которые пытались выехать из окруженного города.

Момент обстрела попал на видео. Украинские беспилотники сняли его на Мелекинской трассе.

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В очередной раз оккупант продемонстрировал свою подлость, сделав попытку прорыва в город именно в момент зеленого коридора, организованного для людей и создав реальную угрозу жизням гражданских людей,

– говорится в сообщении.

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