Оккупанты пытались провести штурм Марьинки, но потерпели крах

На Донецком направлении россияне пытались провести штурм Марьинки. Однако успеха враг не имел.

В отдельных направлениях захватчики пытаются вести наступления. Кроме того, не прекращают наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Важно Оккупанты обстреляли жилой район Харькова: есть погибшие, десятки раненых, среди них – 3 детей

Россияне продолжают наносить авиационные удары по Мариуполю. Также идет частичная блокада Харькова.

В Генштабе заверили, что подразделения ВСУ по-прежнему удерживают определенные оборонные рубежи, наносят врагу потери и постепенно освобождают населенные пункты от оккупантов.

Важно – По Николаеву били кассетными бомбами: есть пострадавшие: