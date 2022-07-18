Граница нарисована ручкой: россияне вторглись в Украину, руководствуясь картами из прошлого века

За время полномасштабного вторжения стало очевидно, что россияне даже близко не осознают, что такое Украина. Некоторые из командиров оккупантов в феврале заходили на территорию нашего государства, руководствуясь картами еще из прошлого века.

В частности, СБУ изъяла документы захватчиков на деоккупированных территориях Харьковской области. Среди них спецслужащие и увидели интересную находку – топографические карты Украины 1969 года выпуска.

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Командиры россиян во время вторжения в Украину руководствовались картами из прошлого века

В Службе безопасности Украины уточнили, что старые карты удалось найти в документах российского мотострелкового батальона 138 гвардейской мотострелковой бригады. Информация об украинских территориях не обновлялась по меньшей мере 53 года.

Карта одного из батальонов российской 138 МБр / Фото Служба безопасности Украины

На картах оккупантов вообще отсутствует Салтовский жилой массив Харькова, который начал застраиваться с начала 1970-х годов. Вместе с тем, на документах нет Травянского и Муромского водохранилищ, возведенных в те же 70-е годы прошлого века.

Кроме того, государственная граница между Украиной и россией нарисована обычной шариковой ручкой – в оригинале на картах ее не было вообще.

На картах оккупантов отсутствует целый ряд объектов / Фото Служба безопасности Украины

Хотя карты имеют современные регистрационные номера и даже гриф "секретно", непосредственно на них можно заметить, что они изготовлены еще в 1969 году.

На "актуальность" карты указывает год издания / Фото Служба безопасности Украины

Кстати, известно, что навигационным обеспечением этого мотострелкового батальона занималась топографическая служба Западного военного округа россии, возглавляемая полковником Алексеем Красновым.

Накануне полномасштабного вторжения в Украину эти подразделения отмечали 210-ю годовщину топографической службы россии и заявляли, что они обеспечивают российское военное командование "самыми современными картами", изготовленными якобы с помощью "новейших передвижных навигационно-геодезических комплексов".

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Добавим, что пользователи этих карт, 138-я гвардейская бригада россии, была уничтожена Вооруженными Силами Украины в конце марта вблизи Харьковской кольцевой дороги на Старосалтовском направлении.

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