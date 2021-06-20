Оккупанты попали в местного жителя во время обстрела Авдеевки: подробности инцидента

Пророссийские вооруженные формирования 19 июня обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Огонь открыли с окраины оккупированного Каштанового. Пострадал гражданский.
Ранение получил 32-летний гражданский местный житель. Мужчина был у себя во дворе, когда попал под обстрел.
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Медицинскую помощь пострадавшему оказали военные Украины
На помощь пострадавшему пришли украинские военные. Они оказали раненому медицинскую помощь и доставили в больницу. Преступление, совершенное оккупантами, зафиксировали.
Украинская сторона отмечает, что этот факт свидетельствует о том, что боевики игнорируют договоренность о режиме тишины.
Провокационные обстрелы населенных пунктов со стороны кремлевских наемников представляют непосредственную угрозу жизни и здоровью мирного населения, а также свидетельствуют о стремлении России к дальнейшему обострению ситуации по всей линии разграничения сторон,
– говорят в штабе ООС.
Как прошло 19 июня на Донбассе
За сутки пророссийские наемники 7 раз нарушили договоренность о перемирии. Стреляли в направлении Луганского, Новотошковского, Авдеевки, Водяного. Вблизи Зайцевого и Желтого боевики запустили беспилотники.