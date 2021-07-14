Били с самого утра: оккупанты ранили нашего защитника возле Луганского

Пророссийские боевики начали обстреливать украинские позиции с самого утра 14 июля. В результате 1 наш защитник получил ранение.

Как рассказали в штабе ООС, противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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В каком состоянии раненый

Украинского защитника ранили недалеко от населенного пункта Луганское. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние раненого удовлетворительное.

Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушений со стороны врага. Наши военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение 13 июля на Донбассе было неспокойно. Враг 13 раз открывал огонь по позициям наших бойцов. Неспокойно было возле:

Южного,

Троицкого,

Водяного,

Тарамчука,

Павлополя,

Широкино,

Прицепиловки,

Луганского.

К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. Пророссийские боевики смертельно ранили украинского защитника. Ранение было несовместимо с жизнью, поэтому герой погиб. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

Также в течение 13 июля враг ранил аж 5 наших военнослужащих, еще 1 – травмировали. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, других – удовлетворительное.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника и желает скорейшего выздоровления раненым.