Били с самого утра: оккупанты ранили нашего защитника возле Луганского
Источник:ООС
Пророссийские боевики начали обстреливать украинские позиции с самого утра 14 июля. В результате 1 наш защитник получил ранение.
Как рассказали в штабе ООС, противник обстрелял украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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В каком состоянии раненый
Украинского защитника ранили недалеко от населенного пункта Луганское. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Сейчас состояние раненого удовлетворительное.
Украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ о фактах нарушений со стороны врага. Наши военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.
Как прошли сутки на Донбассе
В течение 13 июля на Донбассе было неспокойно. Враг 13 раз открывал огонь по позициям наших бойцов. Неспокойно было возле:
- Южного,
- Троицкого,
- Водяного,
- Тарамчука,
- Павлополя,
- Широкино,
- Прицепиловки,
- Луганского.
К сожалению, не обошлось без потерь с нашей стороны. Пророссийские боевики смертельно ранили украинского защитника. Ранение было несовместимо с жизнью, поэтому герой погиб. На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.
Также в течение 13 июля враг ранил аж 5 наших военнослужащих, еще 1 – травмировали. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых – тяжелое, других – удовлетворительное.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника и желает скорейшего выздоровления раненым.