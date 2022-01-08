Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе

Российские боевики в субботу, 8 января, на Донбассе ранили украинского военного. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.

Пресс-служба ООС сообщила, что состояние здоровья героя оценивают как удовлетворительное. Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.

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В течение дня, 8 января, российские боевики 4 раза нарушили режим тишины.

В частности, один раз применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, военные ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата – вероятно, "Орлан-10" – с пересечением линии соприкосновения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,

– говорится в сообщении.

Где было "горячо"

В сторону Песков оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг открыл огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку от Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат. С его помощью они осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

В НАТО пригрозили России

Из-за агрессивных действий России руководители МИД стран НАТО провели экстренное заседание 7 января.

Заседание состоялось под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга.

После заседания политики призвали Россию к деэскалации и диалогу.

Столтенберг заявил: "НАТО привлечется к диалогу по сути, но также мы должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение".

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Сообщение ООС:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 8 января 2022 года

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.

В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.

Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались неизменными.

Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.