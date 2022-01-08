Оккупанты ранили украинского военного на Донбассе
Источник:фейсбук операции Объединенных сил
Российские боевики в субботу, 8 января, на Донбассе ранили украинского военного. Героя госпитализировали в лечебное учреждение.
Пресс-служба ООС сообщила, что состояние здоровья героя оценивают как удовлетворительное. Оккупанты продолжают нарушать режим тишины на Донбассе.
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В течение дня, 8 января, российские боевики 4 раза нарушили режим тишины.
В частности, один раз применили оружие, запрещенное минскими договоренностями. Кроме того, военные ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата – вероятно, "Орлан-10" – с пересечением линии соприкосновения.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы,
– говорится в сообщении.
Где было "горячо"
- В сторону Песков оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.
- В направлении Богдановки и Крымского враг открыл огонь из стрелкового оружия.
- Неподалеку от Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат. С его помощью они осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
В НАТО пригрозили России
- Из-за агрессивных действий России руководители МИД стран НАТО провели экстренное заседание 7 января.
- Заседание состоялось под председательством генсека альянса Йенса Столтенберга.
- После заседания политики призвали Россию к деэскалации и диалогу.
- Столтенберг заявил: "НАТО привлечется к диалогу по сути, но также мы должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение".
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Сообщение ООС:
Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 8 января 2022 года
Слава Украине!
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.
С начала суток со стороны вооруженных формирований России зафиксировано 5 нарушений. Из них 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, а также пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии соприкосновения.
В сторону Песков вооруженные формирования Российской федерации открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Богдановки и Крымского враг вел огонь из стрелкового оружия.
Вблизи Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого осуществили сброс выстрела ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Благодаря усилиям наших воинов границы украинских подразделений остались неизменными.
Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии России.