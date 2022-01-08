Пресслужба ООС повідомила, що стан здоров'я героя оцінюють як задовільний. Окупанти продовжують порушувати режим тиші на Донбасі.

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Упродовж дня 8 січня російські бойовики 4 рази порушили режим тиші.

Зокрема, один раз застосували зброю, заборонену мінськими домовленостями. Окрім того, військові ЗСУ зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату – ймовірно, "Орлан-10" – з перетином лінії зіткнення.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли,

– мовиться у повідомленні.

Де було "найгарячіше"

У бік Пісків окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Богданівки та Кримського ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік від Станиці Луганської російські найманці залучили безпілотний літальний апарат. За його допомогою вони здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

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