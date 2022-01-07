Найважливіші новини України та світу за сьогодні:

Зауважте The Economist випустив сатиричну обкладинку про Україну з Путіним, який тримає зброю на колінах

Засідання НАТО

Джерело: 24 канал

Очільники МЗС країн НАТО провели екстрене засідання. Воно відбулося у закритому форматі під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

За результатами зустріч, політики закликали Росію до деескалації та діалогу. Усі присутні на засіданні підтвердили єдність у відповідь на російську агресію проти України.

Заяви Столтенберга

Після засідання Столтенберг провів брифінг. Генсек НАТО заявив, що будь-яка наступна агресія проти України дорого коштуватиме Росії.

За словами Столтенберга, союзники роблять все для того, щоб знайти політичний шлях уперед. НАТО має консультуватися з Україною.

Водночас Альянс допускає подальшу агресію Росії

НАТО залучиться до діалогу по суті, але також ми маємо бути готовими до того, що дипломатія зазнає поразки,

– наголосив Столтенберг.

Він також заявив, що демократична і стабільна Україна не може бути загрозою Росії. Якщо хтось робить такі заяви, це – брехня.

Актуально На Донбасі озброєні формування не пропустили спостерігачів ОБСЄ

Токаєв наказав силовикам стріляти

Джерело: Tengrinews.kz

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на 5-день протестів дозволив силовикам стріляти по мітингувальниках. Коли у Кремлі заявили про "організацію з-за кордону", Токаєв "позичив" риторику та почав розказувати, що силовикам начебто доводиться боротися "з місцевими та іноземними бандитами".

Я дав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Нам довелося мати справу із озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так і іноземними. Саме з бандитами та терористами. Тож їх треба знищити. І це буде зроблено найближчим часом,

– заявив Токаєв.

На території Казахстану ввели "червоний рівень терористичної загрози". Тим часом МВС країни повідомило, що під час протестів затримали 3800 людей. Офіційні дані повідомляють про 26 загиблих та 26 постраждалих.

Тим часом ще 6 січня заявляли про понад тисячу постраждалих.

Силовики попередили про жорстоку "зачистку"

В Алмати силовики попередили людей про жорстку зачистку. Мовилося, що є лише 10 хвилин, аби покинути площу, бо "почнуться активні дії".

Зауважте! У Кремлі заявили, що Касим-Жомарт Токаєв постійно консультується з Володимиром Путіним через протести. Упродовж 7 січня 9 російських літаків з десантниками та військовою технікою приземлилися в аеропорту в Алмати.

Російські літаки в Алмати: дивіться відео

Зверніть увагу Глава МЗС Великої Британії планує незабаром завітати до України

Франція та Німеччина ініціюють нормандську зустріч

Джерело: Єврокомісія

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ситуація біля кордонів України, є важливою для всієї європейської безпеки. Саме тому Франція та Німеччина впродовж наступних тижнів ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі.

Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки. Ми вже це робимо в поточній ситуації. Наприклад, у випадку з Україною – це нормандський формат,

– наголосив Макрон.

За словами французького лідера, геополітична ситуація у регіоні потребує, щоб Європейський Союз пропонував своє бачення, а також – сідав за стіл переговорів з усіма учасниками.

Цікаво Радість бути поруч з рідними: затишні різдвяні традиції журналістів 24 каналу

Різдво в Україні

Джерело: 24 канал

В Україні 7 січня відзначають Різдво. Українці святкують з колядою та пампухами. Незмінною традицією свята є теплі привітання, які люди адресують близьким.

Українські політики долучилися до привітань. Зокрема, президент Володимир Зеленський записав відео з Карпат.

Наша Україна, наші гори, бачу наші Карпати. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва,

– заявив президент.

Вітання від Зеленського: дивіться відео

Також українців привітали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, глава МЗС України Дмитро Кулеба, глава Офісу Президента Андрій Єрмак, спікер Руслан Стефанчук.

Зауважте! Прикордонники, які перебувають у зоні проведення Операції Об'єднаних сил опублікували щемливі фото із святкування Різдва на Донеччині.

Українські прикордонники відзначають Різдво на Сході: дивіться відео