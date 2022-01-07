Очільниця МЗС Великої Британії зазначила, що поїздка буде пов'язана зі стягуванням російських військ до українських кордонів. Про це дипломатка повідомила під час виступу в парламенті.

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Україна – найважливіший пріоритет

Ліз Трасс назвала Україну найважливішим пріоритетом і застерегла від будь-яких поступок Росії.

Будь-яке подальше військове вторгнення в Україну призведе до масштабних наслідків, в тому числі скоординованих санкцій, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії,

– сказала міністерка.

Дипломатка наголосила, що Британія працює зі партнерами над санкціями, до яких входять "заходи з сильним впливом, спрямовані на російський фінансовий сектор й окремих осіб".

За словами очільниці МЗС, немає виправдання агресивній позиції Росії, і для поступу Путін повинен піти на деескалацію. Елізабет Трасс додала, що Велика Британія не має наміру миритися з російською кампанією із дестабілізації демократичних сусідів.

Лондон проти "Північного потоку-2"

Вона нагадала, що Лондон виступає проти скандального російського газогону "Північний потік-2".

Я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту… Європа повинна зменшити свою залежність від російського газу,

– підсумувала дипломатка.

Зверніть увагу! Французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан заявив, що додаткова агресія проти України матиме для Росії "серйозні стратегічні наслідки". Зокрема, за його словами, може обговорюватися закриття "Північного потоку-2".

Загроза вторгнення Росії в Україну

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