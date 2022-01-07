Очільниця МЗС Великої Британії зазначила, що поїздка буде пов'язана зі стягуванням російських військ до українських кордонів. Про це дипломатка повідомила під час виступу в парламенті.
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Україна – найважливіший пріоритет
Ліз Трасс назвала Україну найважливішим пріоритетом і застерегла від будь-яких поступок Росії.
Будь-яке подальше військове вторгнення в Україну призведе до масштабних наслідків, в тому числі скоординованих санкцій, які завдадуть серйозної шкоди інтересам та економіці Росії,
– сказала міністерка.
Дипломатка наголосила, що Британія працює зі партнерами над санкціями, до яких входять "заходи з сильним впливом, спрямовані на російський фінансовий сектор й окремих осіб".
За словами очільниці МЗС, немає виправдання агресивній позиції Росії, і для поступу Путін повинен піти на деескалацію. Елізабет Трасс додала, що Велика Британія не має наміру миритися з російською кампанією із дестабілізації демократичних сусідів.
Лондон проти "Північного потоку-2"
Вона нагадала, що Лондон виступає проти скандального російського газогону "Північний потік-2".
Я працюю з союзниками та партнерами, щоб підкреслити стратегічні ризики цього проєкту… Європа повинна зменшити свою залежність від російського газу,
– підсумувала дипломатка.
Загроза вторгнення Росії в Україну
- Ще в жовтні 2021 року в західних ЗМІ почали публікувати інформацію про те, що Росія стягує війська до кордону з Україною та готується до повномасштабного вторгнення. ГУР підтвердило це, уточнивши, що ворог може напасти наприкінці січня – у лютому 2022 року.
- Світ обіцяє Москві потужні санкції у випадку агресії щодо України – під удар потрапить газопровід "Північний потік-2" та участь Росії у системі міжнародних платежів SWIFT.
- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
- Олексій Данілов повідомив, що російських військ під українським кордоном зараз менше, ніж під час навчань "Захід-2021" у квітні 2021 року. Він переконаний, що ймовірність вторгнення низька.