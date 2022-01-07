Очільник МЗС зазначив, що стосовно російського газопроводу Франція "завжди демонструвала велику стриманість". Про це він повідомив у ефірі телеканалу BFMTV, відповідаючи на запитання "чи треба закривати "Північний потік-2", якщо Росія вторгнеться на Україну".

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Це в першу чергу питання Німеччини. Але я думаю, що якщо буде нова агресія на Україні, це питання буде обговорюватися,

– сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Французький міністр закордонних справ також у черговий раз підкреслив: "Якщо буде додаткова агресія Росії проти української держави, то стратегічні наслідки будуть серйозними".

Зверніть увагу! Німецька міністерка Анналена Бербок раніше заявила, що наразі "Північний потік-2" не відповідає нормам Євросоюзу. Саме тому поки що "він не може бути схвалений".

Сертифікація "Північного потоку-2"

Перш ніж запуститися, російський трубопровід має отримати відповідні сертифікати в Євросоюзі. "Північний потік-2" повинен відповідати правилам Третього енергопакета.

Ці документи – пакет законів щодо внутрішнього ринку блакитного палива та електроенергії в Європейському Союзі. Його мета – більш відкриті газові та енергетичні ринки.

Німеччина у листопаді зупинила сертифікацію "Північного потоку-2". Процес відновлять за умови, якщо газогін проведе реорганізацію відповідно до німецького законодавства.

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