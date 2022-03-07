Оккупанты распространяют фейк о намерении ВСУ взорвать мариупольских рабочих

Российская пропаганда продолжает распространять грязные фейки. Последний из них касается намерения "украинских националистов" уничтожить мирное население Мариуполя.

Об этом в новой сводке рассказал журналист Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

В России продолжают плодить мифы об украинских националистах

По телеканалам, подконтрольным Путину, распространяется информация о намерениях Вооруженных Сил Украины собрать украинских рабочих из Мариуполя в цехах города.

Лещенко отмечает, что путинские пропагандисты активно распространяют в российском обществе мнение о том, что ВСУ будто бы планируют взорвать эти цеха. Важно, что преступления, по версии россиян, совершают украинские националисты.

Других слов кроме того, что это фейк, подобрать невозможно. Самим россиянам пора включать критическое мышление,

– подытожил Лещенко.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!