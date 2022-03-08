Оккупанты безжалостно расстреляли авто с пенсионерами: видео с места преступления

Вражеская армия продолжает уничтожать украинское гражданское население. В частности, сегодня стало известно, что оккупанты безжалостно били по авто на территории Макаровской ОТО Бучанского района Киевской области.

1 марта 2022 года, в нарушение законов войны, военнослужащие вооруженных сил России расстреляли трех гражданских лиц, передвигавшихся на собственном авто. Двое погибших в одном из автомобилей – женщина и пожилой мужчина, в другом авто убита 43-летняя женщина.

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Видео с места событий

Из камер наблюдения видно, как навстречу гражданскому авто подъезжает российский танк, из которого и открывается огонь.

Сообщается, что пара пенсионеров ехала домой. За рулем сидел мужчина, которому было за 70 лет, примерно столько же было и его жене. Они остановились на дорожном знаке "стоп", именно в этот момент их расстреляли российские захватчики.

Очевидцы отмечают, что на транспорте жертв есть отметка – люди с инвалидностью.

Возбуждено уголовное производство

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры начато уголовное производство по факту убийства гражданских лиц по ч. 2 ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Прокуроры Киевской области продолжают фиксировать все действия страны-агрессора для привлечения к ответственности и наказания виновных лиц.

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