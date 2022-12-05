Оккупант успел сказать жене, что его везут на расстрел, а вдове пообещали послать гроб

Россияне продолжают шокировать мир жестокостью. На свое "пушечное мясо" стране-оккупантке тоже совершенно безразлично.

Захватчик Виктор Севальнев находился в больнице после ранения. На тот момент можно сказать, что ему повезло, ведь обычно своих раненых оккупанты бросают на произвол судьбы.

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В то же время фортуна повернулась к врагу другой стороной. Уже 20 ноября он позвонил по телефону жене и заявил, что его собираются расстрелять из-за дезертиров.

Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы для них – убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им пох**у. Я бы хотел обратно, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Не посылайте сюда людей, полно,

– жаловался враг жене.

А уже 1 декабря жене позвонили из минобороны и сообщили, что ее муж "погиб от осколочных ранений". В качестве моральной компенсации женщине пообещали послать цинковый гроб с телом мужчины.

Ранее на войне погиб сын Севальнева.

Общие потери врага

Оккупанты постоянно уходят в минусы. Колоссальные потери им наносят украинские защитники и защитницы. По состоянию на 5 декабря уже известно о по меньшей мере 91 690 ликвидированных окупантов. Также уничтожили: