Оккупант успел сказать жене, что его везут на расстрел, а вдове пообещали послать гроб
Источник:The Insider
Россияне продолжают шокировать мир жестокостью. На свое "пушечное мясо" стране-оккупантке тоже совершенно безразлично.
Захватчик Виктор Севальнев находился в больнице после ранения. На тот момент можно сказать, что ему повезло, ведь обычно своих раненых оккупанты бросают на произвол судьбы.
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В то же время фортуна повернулась к врагу другой стороной. Уже 20 ноября он позвонил по телефону жене и заявил, что его собираются расстрелять из-за дезертиров.
Сегодня я, завтра другой, вот и все. Мы для них – убойный материал. Минобороны расстреливает людей. Они знают, что мы двухсотые и им пох**у. Я бы хотел обратно, где я был, а они мне не дают. Если бы я знал, что это такая война. Не посылайте сюда людей, полно,
– жаловался враг жене.
А уже 1 декабря жене позвонили из минобороны и сообщили, что ее муж "погиб от осколочных ранений". В качестве моральной компенсации женщине пообещали послать цинковый гроб с телом мужчины.
Ранее на войне погиб сын Севальнева.
Общие потери врага
Оккупанты постоянно уходят в минусы. Колоссальные потери им наносят украинские защитники и защитницы. По состоянию на 5 декабря уже известно о по меньшей мере 91 690 ликвидированных окупантов. Также уничтожили:
- танков – 2924 (+2) единиц;
- боевых бронированных машин – 5900 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 1914 (+6) единиц;
- РСЗО – 395 (+0) единиц;
- средств ПВО – 211 (+1) единиц;
- самолетов – 281 (+0) единиц;
- вертолетов – 264 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1582 (+9) единиц;
- крылатых ракет – 531 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4497 (+18) единиц;
- специальной техники – 163 (+0) единиц.