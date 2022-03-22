Оккупанты расстреляли своих военных, которые отказались воевать, – Арестович

Чтобы понимать, в каком состоянии находятся российские войска, стоит послушать их разговоры с родственниками. Ведь те, кто в плену и наконец увидел правду, разговаривают с теми, кто до сих пор под башней пропаганды.

Те, кто еще в составе армии, будут находиться под влиянием этих башен. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 канал.

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Кто не воюет, но есть там в России, уклоняются от этого всеми возможными средствами, как и белорусы. Именно поэтому мобилизуют людей из оккупированного Донбасса в квазиреспубликах. Был случай, когда расстреляли людей, которые отказались идти в бой,

– сказал Арестович.

По его словам, те, кого расстреляли, не имели никакого боевого опыта. Это примеры бесчеловечности, которые оккупанты проявляют не только к украинцам, но и к самим себе. Становятся людьми только, когда вышли из-под влияния зомби-машины.

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