24 Канал пишет со ссылкой на Уполномоченного по правам человека, что оккупанты совершили очередное военное преступление.

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Что известно о трагедии на Курщине

Дмитрий Лубинец заявил, что из социальных сетей стало известно, что Россия, вероятно, расстреляла наших защитников, попавших в российское окружение на Курщине.

Поэтому Уполномоченный Верховной Рады по правам человека направил письма в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление,

– заявил Лубинец.

Украинский активист Сергей Стерненко опубликовал видео с украинскими Героями на Курщине.

По состоянию на вечер 20 ноября власти официально не сообщали более подробной информации о трагедии на Курщине.

Редакция 24 Канала искренне соболезнует родным погибших военных.