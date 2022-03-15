Оккупанты разбомбили базу "Большой стройки" на Николаевщине, которая строила объездную дорогу

15 марта 2022 , 15:34
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Источник:

телеграм Виталия Кима

Российские оккупанты не перестают обстреливать Николаевскую область. На этот раз от рук врага уничтожена база "Большой стройки".

Враг нанес удары с вертолетов

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты разгромили строительную базу, которая строила объездную дорогу.

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Ким отметил, что российский враг нанес удары по базе с вертолетов. Как видно по фото, которые опубликовал глава Николаевской ОВА, враг разрушил много техники.

"Не любят они "Большую стройку", – констатировал Ким.

Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма

Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма

Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма

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Автор: Михайло Гема