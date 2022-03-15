Оккупанты разбомбили базу "Большой стройки" на Николаевщине, которая строила объездную дорогу
15 марта 2022 , 15:34Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Российские оккупанты не перестают обстреливать Николаевскую область. На этот раз от рук врага уничтожена база "Большой стройки".
Враг нанес удары с вертолетов
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты разгромили строительную базу, которая строила объездную дорогу.
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Ким отметил, что российский враг нанес удары по базе с вертолетов. Как видно по фото, которые опубликовал глава Николаевской ОВА, враг разрушил много техники.
"Не любят они "Большую стройку", – констатировал Ким.
Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма
Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма
Последствия обстрелов базы "Большой стройки" / Фото из телеграма
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