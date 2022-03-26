Оккупанты разгоняют бессмысленные фейки об Одесской области

Пока кремлевские планы "взять" Одессу терпят крах, единственное, что остается россиянам, – пропаганда. О ситуации в области распространяют новые бестолковые фейки.

На этот раз российская пропаганда придумала фейк о Хаджибейской дамбе. Оккупанты врут, что ее "заминировали" по распоряжению начальника Одесской военной администрации Максима Марченко.

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Россия распространяет новый фейк об Одесской области

Фейк о дамбе открыто распространяют в российских пабликах и телеграм-каналах. Пропагандисты даже не скрывают принадлежность к подразделениям российского центра информационно-психологических операций, отмечают в Одесской ОГА.

Новый фейк об Одесской области / Скриншот Одесской ОГА

"Уважаемые одесситы и жители области, просим вас быть бдительными и не доверять информации из сомнительных источников, а о фактах распространения похожей информации сообщать СБУ", – обратилась власть к жителям Одесской области.

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