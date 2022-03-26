Цього разу російська пропаганда вигадала фейк про Хаджибейську дамбу. Окупанти брешуть, що її "замінували" за розпорядженням начальника Одеської військової адміністрації Максима Марченка.

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Росія поширює новий фейк про Одещину

Фейк про дамбу відкрито поширюють у російських пабліках і телеграм-каналах. Пропагандисти навіть не приховують приналежність до підрозділів російського центру інформаційно-психологічних операцій, наголошують в Одеській ОВА.

Новий фейк про Одещину / Скриншот Одеської ОВА

"Шановні одесити та мешканці області, просимо вас бути пильними та не довіряти інформації із сумнівних джерел, а про факти розповсюдження схожої інформації повідомляти СБУ", – звернулася влада до мешканців Одещини.

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