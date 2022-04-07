Оккупанты разгромили бассейн "Нептун" в Мариуполе: ужасные фото

Захватчики разбомбили бассейн "Нептун" в Мариуполе, который находился на реконструкции. Сейчас там просто развалины.

Бассейн "Нептун" должен был быть одним из самых современных спортивных объектов в Украине и лучшим в Донецкой области. Его почти полностью реконструировали, но не успели открыть посетителям.

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Теперь там – "русский мир"

Во время полномасштабной войны люди прятались в здании бассейна от постоянных обстрелов со стороны оккупантов. Впрочем, они разбомбили здание. К счастью, никто не погиб.

Фото Мариупольский городской совет

Фото Мариупольский городской совет

Фото Мариупольский городской совет

Бассейн был почти полностью реконструирован / Фото Мариупольский городской совет

Фото Мариупольский городской совет

После победы мы обязательно восстановим "Нептун" и сделаем его еще более красивым и ярким. Опыт уже есть. А вместе с бассейном, шаг за шагом, отстроим и наш родной Мариуполь – обещают в Мариупольском городском совете.

Фото Мариупольский городской совет

В Мариуполе сейчас очень сложно: оккупанты держат город в окружении уже больше месяца, но так и не могут захватить его из-за украинских защитников. Недавно они начали принудительную мобилизацию населения города в окрестностях. А также – привезли мобильные крематории, чтобы скрыть свои военные преступления.

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